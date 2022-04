Colaadda Ukraine: Shirkad Jarmal ah oo lagu eedeeyay inay "isu dhiibtay" Ruushka

Saacad ka hor

Mid kamid ah shirkadaha tamarta ee ugu weyn Jarmalka ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in gaaska Ruushka ay ku iibsato hannaanka uu dalkaas doonayo, arrintaas oo lagu tilmaamay mid xagal daacin karta cunaqabateynta Midowga Yurub uu saaray xukuumadda Moscow.

Uniper ayaa sheegtay in kharashaadka gaaska ay ku bixin doonto euro, kadibna loo bedali doono roubles, taasoo ka dhigan in shirkadda ay qaadatay go'aanka Ruushka ee ah in gaaskiisa lagu iibsado lacagtiisa.