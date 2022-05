Dagaalka Ukraine: Dadka rayidka ah ee Mariupol oo loo kala daadgureeyay dhinaca Ukraine iyo kan uu Ruushku haysto

42 Daqiiqadood ka hor

Ruushka ayaa sheegay in dad rayid ah ay gaareen tuulo ay gacanta ku hayaan.

Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in dad badan ay sidoo kale ku soo wajahan yihiin Zaporizhzhia, taas oo ay maamulaan ciidammada Ukraine.

Kolonyada sidday dadka la soo daadgureeyay ayaa subaxii Sabtida timid, sida ay Qaramada Midoobay sheegtay - hasayeeshee ma aanay bixin faafaahin dheeraad ah oo ku saabsan halka dadka la geeyay iyo tirada dadka meesha ku hartayba, iyagoo sheegay in haddii xogtaas la bixiyo ay suuragal tahay inay waxyeelayso badqabka howlgalka.

"Waxaan ka cabsaday in kontaynarka uusan sii taagnaanayn - cabsi badan ayaa I gashay," ayey tiri Natalia Usmanova oo 37-jir ah. "Markii kontaynarka uu gilgishay aad baan u cabsaday, ninkeyga ayaa taas markhaati iiga ah: Aad baan uga walwalay in kontaynarku uu nagu soo dumo."

Haatan, wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegaysa in 80 qof oo rayid ah ay ka baxeen warshadda birta farsamaysa ee go'doonsan lana geeyay Bezimenne, oo ah tuulo ay gacanta ku hayaan Ruushka oo ku taal Ukraine. Waxa ay wasaaraddu sheegtay in dadkaasi la siiyay daryeel caafimaad iyo saadba.

Bayaan lagu shaaciyay warbaahinta Ruushka, ayaa wasaaraddu waxa ay sidoo kale ku sheegtay in dad rayid ah oo doonayay in loo qaado dhinaca ay Ukraine maamusho "lagu wareejiyay dad ka socday Qaramada Midoobay iyo Hay'adda Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas".

Wakaaladda Wararka ee Reuters ayaa waxa ay ku warrantay in mid ka mid ah sawirqaadayaasheeda oo ku sugnaa tuulada uu arkay in ka badan 50 qof oo lagu keenay kolonyo, waxaana uu soo tebiyay in shaqaalaha Qaramada Midoobay ay goobta ku sugnaayeen.