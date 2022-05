Maxay ku timi cadhada Israel ee ku aaddan in Hitler yuhuudi ahaa?

31 Daqiiqadood ka hor

Israa'iil ayaa si cadho leh uga jawaabtay ka dib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka uu sheegay in hoggaamiyihii Nazi-ga Adolf Hitler "uu lahaa dhiig Yuhuudeed".

Sergei Lavrov ayaa faalladan bixiyey si uu isugu dayo in uu qiil uga bixiyo sawirka Ruushka ee Ukraine ee "Naasi" inkasta oo uu madaxwaynuhu yahay Yuhuudi.

Mar la weydiiyay sida uu Ruushku u sheegan karo in uu u dagaallamayo in uu "Nazify" Ukraine ka saaro, marka uu madaxweyne Volodymyr Zelensky laf ahaantiisa Yahuud yahay, Mr Lavrov waxa uu yiri: "Waan khaldami karaa, laakiin Hitler waxa kale oo uu lahaa dhiig Yahuud. Dadka Yuhuuda ah ee xikmadda leh waxay yidhaahdaan, Yuhuudda ugu cadcad Yuhuudda.

Raysalwasaaraha Isarel, Naftali Bennet ayaa isna sheegay; "In beenaha noocan looga dan leeyahay in lagu caayo yuhuudda iyaga, danbigii ugu xumaa ee taariikhda iyada la rabo in ciddii geysatay masuulliyadda laga qaado"