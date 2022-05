Caddaalad: Askari loo haysto dilka gabadh aroosad ahayd

Saacad ka hor

Cadullaahi Maxamed Cali oo ah Najma aabbaheed oo ay BBC-du la xiriirtay ayaa faahfaahin ka bixiyay sida uu dhacay dilka gabadhiisa. Wuxuu sheegay in iyada oo saaran gaari uu askarigu xabbad madaxa uga dhuftay.

Wuxuu intaa ku daray in inanta iyo walaalaheed ay ka soo noqdeen guriga habaryarteed oo ay ku soo wada ciideysteen. Sida uu tilmaamay, soo-noqoshadooda qoyska wuxuu isu qeybiyay labo; koox waxay soo raacday taksi, kooxda kalena Najma ayaa soo qaadaysay.

Maxay tahay sababta loo dilay?

Cabdullaahi ayaa mar aan waydiinnay waxa ka jira in gabadhiisa loo dilay hiillo wuxuu yiri: "Waxa uu u dilay hiillo uu walaashii u hiillinayo kaddib markii ay gabadheyda dagaallameen."

Cabdullaahi ayaa sheegay in uu doonayo in sharciga la waafajiyo oo tallaabo laga qaado ninka dilka geystay.

Dhinaca kale, Cabdullaahi ayaa sheegay in walaalkeed oo la socdayna uu xabbad dul mariyay, balse haatan gacanta lagu hayo 'gacan ku-dhiiglaha' iyadoo laga soo qabtay dhinaca Dab-damiska.

BBC-da oo la xiriirtay booliska Somaliland ayaa xaqiijiyay in ay gacanta ku hayaan ninka dilka geystay, baaritaanna uu socdo, kaddibna ay suurtagal tahay in maxkamadda loo gudbiyo. Booliska ayaa sidoo kale noo xaqiijiyay in ninka uu yahay askari ka tirsan maxkamadda ciidamada Somaliland.