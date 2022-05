Dagaalka Ukraine: Ruushka oo diiday inuu qorshaynayo inuu si rasmi ah dagaal ugu dhawaaqayo 9-ka May

Saacad ka hor

Hasayeeshee saraakiisha reer Galbeedka ayaa waxa ay isla dhexmarayeen in Madaxweyne Vladimir Putin uu Bandhigga Guusha ee 9-ka May uu kaga faa'iidaysan doono inuu ku dhawaaqo ballaarinta tallaabadiisa milateri.

Afhayeenka Aqalka Kremlin-ka ee loogaga taliyo waddankaasi, Dmitry Peskov, ayaa sikasta oo uu xaalku ahaadaba sheegay in warkaasi uu "gebi ahaanba" runta ka fogyahay.

Xoghayaha Gaashaandhigga ee UK, Ben Wallace, ayaa todobaadkii tegay sheegay in bandhigga Moscow ee lagu xusayo guushii laga gaaray Naziyiinta ee Dagaalkii Labaad ee Adduunka - ay suuragal tahay inay taageero u raadiso abaabulka ciidammo badan oo hab cusub u riixa dagaalka Ukraine.

"Walow aanan xog ka ahayn arrintaasi, haddana la yaabi maayo, in maalintaas May uu ku dhawaaqi doono in "aynaan dagaal kula jirin Naaziyiinta Adduunka haddana waxaanan u baahannahay inaan abaabulno dadka Ruushka," ayuu u sheegay raadiyaha LBC.