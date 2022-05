Dadkii Cumraystay sanadkaan oo qaarkood ka sheekeyay dhibaatooyin qabsaday

Dalalka dadkoodu ku dhibaatoodeen Sacuudiga waxaa ka mid ah Nigeria oo dadkii ka socday waxyaabaha ay ka cawdeen ay ka mid tahay in cuntadii ka dhamaatay muddadii ay garoonka ku xanibnaayeen.

Al-Xaji Abuubakar, oo ka soo cumraystay gobolka Kano ee dalka Nigeria, kana mid ahaa dhibanayaasha, ayaa BBC-da u sheegay in markii ay Cumrada soo dhameysteen ay ku adkaatay sidii ay halkaa uga soo bixi lahaayen.

Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri" Dib u dhac ayaa ku yimid daabuliddii dadka, kadib markii aan la qorsheynin qaabkii dadka loo kala daad gureyn lahaa, taasi oo keentay in dayrka garoonka diyaaradaha ee Jiddah ay dadkii jibaaxaan". Wuxuu intaas ku daray Abuubakar in garoonka ay ka muuqatay qorshe la'aan ah in dadka soo degaya iyo kuwa baxaya aan la kala nidaamin.