Cayilka Xad dhaafka ah: Labo waxyaabood oo cayilka sababa, si fududna la isaga ilaalin karo

30 Daqiiqadood ka hor

Hay'adda Caafimaadka Adduunka u qaabilsan Qaramada Midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa ka digtay in carruurta iyo dadka waaweynba ay cayilka u sababaan cuntooyinka lagu dalbado telefoonnada iyo ciyaaraha dhinaca online-ka.

Warbixin ay soo saartay hay'adda ayaa lagu sheegay in cayilka uu kusii badanayo dalal ka mid ah qaaradda Yurub.

Waxaa lasoo tebiyay in 60% ka mid ah dadka waaweyn iyo saddex meelood meel ka mid ah carruurta ay haysato dhibaatada cayilka, arrintaas oo uu sii xoojiyay cudurka safmarka ah ee corona.

Hay'adda Caafimaadka adduunka ayaa ku talisay in la xaddido iibinta iyo suuq gaynta cuntooyinka aan caafimaadka lahayn ee ay carruurta isticmaalaan iyo in la dhimo qiimaha raashinka caafimaadka leh. Sidoo kale waxay hay'addu ku talisay in dhammaan dadka lagu dhirrigeliyo inay jimicsi sameeyaan.