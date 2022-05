Muslimiinta iyo Hinduuga: 'Walaalkay anigoo baryaya ayuu ninkeyga ku dilay hortayda'

13 Daqiiqadood ka hor

Marar badan ayuu Ahreen walaalkeed ku gooddiyay inuu soo afjari doono xiriirkooda. Bishii January ee sanadkan, Nagaraju waxa uu mar kale la kulmay gabadhan waxayna si wadajir ah u go'aansadeen in ay is guursadaan.

Ashreen way ogayd in walaalkeed uusan raalli ka noqon doonin arooskeeda, sidaas awgeed waxay go'aansatay in ay ka tagto guriga. Waxa ay guriga uga tagtay telefoonkeedii, si aysan qoyska ugu suurtagelin in ay wax macluumaad ah ka helaan meesha ay aadday.