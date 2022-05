Maxaad ka taqaanaa madaxweynaha ilaa iyo hadda macalinka ah?

Saacad ka hor

Jaamacadda uu wax ka dhigo ma laha macalimiin ku filan, sida uu sheegay Mr. Touadéra."Tani waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee maamulkeyga haysta.Taasi waa sababta aan ugu dhiirigelinayno dhalinyarada inay sii wataan waxbarashadooda tacliinta sare oo ay buuxiyaan farqigaas oo ah mid aad muhiim u ah," ayuu yiri madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe.Wuxuu intaa raaciyay in dowladiisu ay muddnaanta koowaad siinayso waxbarashada.

Wuxuu su mal-dahan u sheegay in la heshiiyay oo dabcan uu ula jeeday in xafiiskiisu ka shaqeeyo dib u heshiisiinta dalka.Wuxuu sheegay in ardayda uu macalinka u yahay uu ka helo falcelin wanaagsan oo ku saabsan tallaabooyinka dowladiisu qaaddo. Ardyada ayaa mararka qaar su'aalo waydiisa.