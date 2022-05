Maxay ka dhigan tahay guusha Soomaalida ee doorashada UK?

54 Daqiiqadood ka hor

"Xilka la ii doortayna waa in aan matalaa deegaanka la iiga soo doortay, markaa waxay ka dhigan tahay in xisbiga ugu weyn ee hadda oo kale doorashada ku guuleystay in uu maamulka la wareegi doono deegaankaa, labadii doorasho ee ugu dambeysay xisbiga Labour-ka ayaa meesha heystay , xisbiga Labour-ka ayaa aqlabiyad ugu weyn ku guuleystay waxay ka dhigan tahay in aan maamulka sii qaban doono"