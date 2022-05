Colaadda Ukraine: Wax ka ogow eeyga gacanta weyn ka geystay guuldarrada Ruushka ee dagaalka Ukraine

Saacad ka hor

Ciidamada Ruushka waxay dagaal la galleen ciidamada Ukraine oo si wanaagsan u tababaran kuwaas oo doonayay in ay ka hortagaan weerarada Ruushka.Niyad-jabka, Ruushka gaaray wuxuu hadda ku qasbay inuu sameeyo "Qorshaha C", ama qorshaha saddexaad kaas oo ah inuu ka tanaasulo Kyiv iyo waqooyiga, oo halkii uu ku ururin lahaa dhammaan ciidammadiisa weerarro waa weyn oo ka dhacay gobolka Donbas iyo koonfurta Ukraine,malaha wuxuu diiradda saarayaa dhinacyo kale oo u arko in guushu jirto. Ataamaha muujinaya qorshahaan waxaa ka mid ah in dagaalka hadda loo weeciyay agagaarka bariga sida Izyum,Popasne, Kurulka iyo Brazhkivka.