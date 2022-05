Haweenay Muslimad ah oo Maxkamad ka dalbatay in aanan lala guursan

58 Daqiiqadood ka hor

Haweeney Muslimad ah oo 28 jir ah ayaa Maxkamad u gudbisay codsi la xiriira in ninkeeda ay ka hor istaagto inuu guursado xaas kale isagoon wax ogolaansho ah ka haysan iyada, iyadoo ragga Muslimiinta ah ay guursan karaan ilaa afar xaas waase haddii uu awoodo ninku.

Reshma,oo adeegsata hal magac oo keliya, ayaa sidoo kale doonaysa in maxkamadda sare ee Delhi ay ku amarto dawladda inay dejiso shuruuc lagu maamulo guurka badan.

Waxay ku tilmaantay ficillada ninkeeda" kuwo aan dastuuri ahayn, shareecadana ka soo horjeeda,- qallafsan, bini'aadantinimada ka baxsan oo wuxuushnimo ah.". Waxay intaa raacisay in loo baahanyahay in dhaqankan iska guursada ah la xakameeyo si loo yareeyo dhibaatada haweenka Muslimiinta ah soo gaaraysa.

Kiiska haweenaydaan ayaa dood ka dhaliyay dalka Hindiya,iyadoo si guud guurka badan sharci darro uga yahay dalkaas marka laga reebo Muslimiinta ,Hindiya oo diintu u oggalaanayso in ninku uu guursado afar haween ah haddii uu awoodo.

Laakiin gudaha Hindiya, arrintu siyaasad ahaan cirka ayay maraysaa oo Xisbiga Ra'iisal Wasaare Narendra Modi ee Hinduuga ee Bharatiya Janata Party (BJP) ayaa ballan qaaday inuu soo saari doono Xeer Madani ah oo micnihiisu noqon doono in guurka iyo furriinkaba aan loo adeegsan doonin sharciyada diimaha ku salaysan ee u gaarka ah bulshada, laakiin la hoos gayn doono sharciga guud oo khuseeya dhammaan muwaadiniinta.

Xilli dalka uu yahay mid si weyn u siyaasadeysan marka loo eego dhanka diinta, dib u habeyn kasta oo ay soo jeediso dowladda waxaa hubaal ah in loo qaadan doono duulaan ka dhan ah Islaamka oo ay wadaan inta badan dadyow kale.

SY Qureshi, madaxii hore ee doorashada isla markaana ah caalim diinta Islaamka ku xeel-dheer, ayaa yiri, "Aragtida guud waxay tahay in qof kasta oo muslim ah uu guursado afar xaas" iyo inay haystaan carruur badan taas oo aakhirka horseedi doonta in Muslimiintu ay ka bataan Hinduuga, laakiin taasi run maaha. Kaliya 14% dadka Hindiya 1.3 bilyan waa muslimiin halka Hinduuga ay yihiin 80% dadweynaha.

Qur'aanku wuxuu leeyahay ninku wuxuu guursan karaa xaas labaad ama seddexaad ama afraad laakiin kaliya waa in uu si siman ula dhaqmaa dhammaantood. Balse si siman in la jeclaado waa wax aan macquul ahayn ficil ahaan. kaliya maaha in ay soo iibsadaan dhar isku mid ah, ama ay cunto isku mid ah cunnaan oo mas'uuliyaddu intaa waa ka weyntahay.