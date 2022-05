"Waligay cabitaan kama aqbali doono qof aana garanaynin"

17-ka bishii Jannaayo sanadkii 2020-ka waxaa is badashay nolasha Mia Doshi Prichard'. Waxay damacday in ay xasuusato habeen kale oo qoob-ka cayaar iyo jawi deggan bannaanka kula qaadanaysay saaxiibbadeed. Balse habeenkaas wuxuu ku dhamaaday niyad jab iyo naxdin. Wixii ka dambeyay habeenkaas oo hadda laba sano laga joogo Mia bannaanka uma soo bixin.Mia waxaa cabitaan loogu daray daroogo(waxyaabaha maanka-dooriya) taas oo ah dhaqan jiray xillayadii dambe sida dhawaan ay sheegeen guddi arrimaha gudaha ka shaqeeya oo ka tirsan baarlamanaka Uk waxayna arrintaan saameyn ku yeellan kartaa dhibanayaasha.

"Bilihii xigay, waxaan la kulmay weeraro argagax leh," haweenaydaan 21-jirka ah ayaa sidaas iyada oo ilmaynaysa u sheegaty barnaamijka BBC-da ee Newsbeat."Mar walba aad ayaan u argagaxsanahay, qadaadka dambe ee madaxa waxaan u maleynayaa in wax xun iiga dhici doonaan."ayay tiri. Dhaqankaan ah in dadka wax loogu daro cabitaanka ayaa ah dhaqan aad u xun.

Falalka noocaan ah ayaa ka dhaca inta badan dunida,hase-yeeshee meelaha ugu badan oo dhacdooyinkaan lagu arko waxaa ka mid ah meelaha fagaarayaasha ah iyo xafladaha gaarahaanna waxaa lagula kacaa haweenka la doonayo in dhac loo gaysto ama lagula kaco xad-gudub galmo.

Latin Ameerika sanadihii dambe waxyaabahaan ayaa ka mid noqday maan-dooriyaha qarsoon ee baddalay waxa loo yaqaanno burundanga oo ah waxyaabo afka iyo xidida laga qaato.Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa sheegay in maareynta caalamiga ah ee ka ganacsiga GHB ay yihiin kuwo aad u yar. Balse maxaa ku dhacaya dhibanayaasha xaaladdan oo kale ?. BBC-da ayaa saddex dhallinyaro ah ka waraysatay waxyaalbihii ay soo mareen iyo dhibaatada ka dhalatay daroogo loo adeegsaday iyaga oo aan raalli ka ahayn.

Mia waxay ka soo jeedaa magaalada Leicester balse waxay wax ka barataa York oo ku taalla waqooyi bari dalka Ingiriiska.Waxay xasuusataa habeenkii falku dhacayay inay cabtay cabitaan la mid ah kii saaxiibbadeed caben balse iyada oo kaliya ay dareentay madax wareer. "Koobkii ayaan dhulka dhigay waxaana u weecday in aan la qoob-ka cayaaro saaxiibaday".ayay tiri Doshi. Markaas ayay dareentay in waxyaabo maanka-dooriya loogu daray cabitaanka.

Mia waxay aaminsan tahay in maandooriyaha noocaan oo kale "uu maskaxiyan wax ka bedeli karto dadka."Habeenkii waxa ku dhaceen kadib waxay Mia isku daydaa mar walba inay mar kale saaxiibbadeed bannaanka u raacdo laakin arrintaasi wali way ku adagtahay.

Saskia Boissevain meel ayaa looga tagay iyada oo wal-walsan isla markaana waxay dhibane u noqtay dhacdadaan in muddo ah iyadoo hadda aad uga walaacsan la kulanka dad aysan garaneyn. Waxay tilmaantay in dhacdadaan ay lumisay dareenkeedii maskaxeed kadib markii la siiyay cabitaan u muuqday in lagu daray waxyaabaha maanka-dooriya.