Maxay tahay sababta amniga doorashada loogu wareejiyay Ciidamada ATMIS?

Saacad ka hor

Dhawaan guddiga isku dhafka ee labada Aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee qaabilsan qabashada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo saaray hab-raaca amniga doorashada oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho gaar ahaanna Teendhada Afisyooni. Doorashada oo jadwalaysan 15-ka bishaan May ayaa amniga guud ahaan doorashada waxaa guddigu sheegeen in lagu wareejiyay ciidamada (ATMIS) oo ah kuwa nabad ilaalinta Midowga Afrika . Arrintaan ayaa ka dhigan in ilaa saddex albaab oo ah kuwa laga galayo halka lagu qabanayo doorashada ay joogi doonaa ciidama ATMIS, kuwaas oo hubin doono xaaladda amniga musharrixiinta, martida iyo guudahaan dadka halkaa tagay.

Dadka qaar ayaa qaba in amniga doorashada lagu wareejiyo ciidamada ATMIS ay muujin karto kalsooni darro laga qabo ciidamada Soomaaliya,hase yeeshee waxaa arrintaa meesha ka saaray Mucalimow oo sheegay in sidaa aan loo qaadan karin maadaama ciidamada Midowga Afrika ay ilaaliyaan inta badan xaruumaha dowladda ee muhiimka ah, Wuxuu sheegay sidoo kale in musharaxiinta oo isugu jira siyaasiin kala duwan loo doonayo in loo sinaado sidaas tarteedna ay noqtay ciidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ay sugaan amniga.