Japan: Nin 30 sano dhuumanayay isagoo u haystay inuu socdo dagaalkii labaad ee adduunka

17 Daqiiqadood ka hor

Dowladda Japan ayaa ku dhawaaqday in Onoda uu dhintay 1959-kii, laakiin dhab ahaantii wuu noolaa oo wuxuu fulinayay howlgal qarsoodi ah oo loo igmaday oo ahaa inuu ilaaliyo jasiiradda ilaa inta ciidamada ay ka soo laabanayaan.

Wareysiiyo iyo qoraallo laga sameeyay ka dib markii uu ku soo laabtay Japan ayaa waxaa uu sheegay Onoda in uu aqbali waayay in Japan dagaalka lagaga adkaaday. Dad badan oo ku nool dibadda Japan ayaa waxay u arkaan qisada Onoda mid cajiib ah.

Balse boqortooyada Japan ayaa u aragta in ficilladiisa ay ahaayeen kuwa caqli gal ah. Onoda waxaa uu u dhaartay in uusan is dhiibin islamarkaana uu u dhinto boqorkiisa, balse taasi ma dhicin.