Sirdoonka Mareykanka: Putin wuxuu soo wadaa dagaal weyn

Saacad ka hor

Sirdoonka Mareykanka ayaa ka digay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu isku diyaarinayo in dagaal weyn oo dabo dheerado uu ku qaado dalka Ukraine iyadoo laga guuleystay ciidamadiisa ku sugan bariga dalkaas isla markaana ay suurrtogal tahay in colaadda Ukraine aysan soo afjarmin.