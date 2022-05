Dagaalka Ukraine: Jasiiradda maska iyo loolanka gacan ku haynta Badda Madow

Ruushka ayaa ku andacoonaya in Ukraine uu soo gaaray khasaare ba'an kadib isku day ay ku dooneysay inay dib ugu qabsato jasiiradda, waxay adeegsatay ciidamada sida gaarka ah, diyaarado dagaal, helikobtero iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Hase yeeshee Ukraine ayaa waxa ay ku adkaysanaysaa in ay hawlgalkeeda ku koobtay in ay weerarto xarumaha jasiiradda iyo doomaha oo keliya.