Levi Bellfield: Dilaa xabsi daa'in ku xukuman oo codsaday in jeelka loogu guuriyo

Saacad ka hor

Wasiirkii hore ee xabsiyada, Robert Buckland, ayaa u sheegay wargeyska the Sun oo u horreeyay warbaahinta tebisay warkan in codsiga Bellfield uu yahay mid fursaddiisu yartahay.

The Sun ayaa tebisay in Bellfield uu haweenayda bartay inuu uu xabsiga ku jiray, isla markaana ay booqan jirtay labadii sano ee la soo dhaafay.

Haweeneydaas ayaa sanadkii 2019 u sheegtay wargeyska the Sun in ay dalbatay in laga furo ninkaas, bil kadibna waxaa la hekay meydkeeda, iyadoo 38 jir ah. Baaritaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in ay sun cuntay.