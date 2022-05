Colaadda Ukraine: Mareykanka oo ka digay inaan la dhayalsan khatar hor leh oo ka soo fool-leh Ruushka

Saacad ka hor

La yaabkii ugu horreeyay ee ahaa in Ruushku uusan billaabin weerar dhanka internetka ah si uu u curyaamiyo kaabayaasha Ukraine markii uu dagaalku billowday ayaa lagu beddelay fahamka ah in ay jireen dhaqdhaqaaqyo aad uga daran sidii markii hore loo maleeyay.

Burcadda wax jabsadda ayaa sidoo kale ah dhibaato

Hal khatar ayuu sheegay in ay tahay in Ruushku uu u fasiran karo weerarkan in uu taageero ka helo dawladaha reer galbeedka ka dibna uu dib uu weerar celin sameeyo.

Mr Joyce waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in tani ay qayb ka tahay in qaar badan oo ka mid ah kooxaha burcadda ah, ee ka hawlgala Ruushka, ay ku adkaatay in ay isticmaalaan kadhadhka deynta ee reer galbeedka iyo kaabayaasha dhaqaalaha.