Cilmibaaris: Maxay tahay cilmibaarista cusub ee la xiriirta kala-fogeynta dhalmada ee ay dumar badan u riyaaqeen?

38 Daqiiqadood ka hor

Daraasad la sameeyay ayaa lagu sheegaysa in labada cunug ay fiicantahay inay u dhaxeyso ugu yaraan hal sano marka laga eegayo dhanka caafimaadka. Si kastaba ha ahaatee, sida ku cad tilmaamaha Ururka Caafimaadka Adduunka, waa in uu jiraa farqi 18 bilood ah.

Haddii ay muddo gaaban u dhexeyso labada ilmood, waxaa jirta khatar ah in ilmo dhicis ah uu dhasho, oo dhallaanku way ka yaraanayaan cabbirkooda, sidoo khatarta heerka dhimashada dhallaanka iyo hooyadana waa sarreeyaa. Cilmi-baarayaashu waxay rumeysan yihiin in haweenka da'da weyn ay ka faa'iideysan karaan cilmi-baaristan.