Waalid wiilkoodii ku dacweynaya in uu ubad dhali waayey

Saacad ka hor

Lamaane ku nool gobolka Uttarakhand ee waqooyiga Hindiya ayaa ku dacweeyay wiil ay dhaleenee madiga ah iyo xaaskiisa, kaddib markii ay ka waayeen ilmo ay awow iyo ayeeyo u yihiin kaddib lix sano oo ay is qabeen.

Sanjeev iyo Sadhana Prasad oo 61 jir ah iyo 57 sano jir ah ayaa sheegay in dhaqaalahoodii u keydsanaa si ay u koriyaan wiilkooda, iyagoo bixinaya sidoo kalena qarashka tababarka duuliyennimo ee uu qaadanayo xilli ay sida oo kale u dhigeen aroos aad u wanaagsan.Waxay dalbanayaan magdhow qiimihiisu ku dhow yahay $650,000 (£525,000) haddii ilmo awoowe ah uusan dhalan sanad gudihiis.

Waxa uu ku soo laabtay Hindiya 2007-dii, balse waa uu waayay shaqadiisa, qoyskiisuna waxa ay ku qasbanaadeen in ay dhaqaale ku taageeraan in ka badan laba sano, sida ay qortay Times of India.Shrey Sagar, 35, ayaa ugu dambeyntii helay shaqo duuliye ahaan.