Faah-faahin ka soo baxaysa dagaalkii Dhuusamareeb ee Galmudug iyo Ahlu sunna

11 Daqiiqadood ka hor

Dadka deegaanka ayaa se weli ka cabsi ka qaba in mar kale iska horimaadyo ka dhacaan magaalada. Maamulka Galmudug ayaa dhankooda sheeganaya inay gacanta ku hayaan magaalada halka kooxdii soo weerartay, ee Ahlu Sunna Waljamaaca weli wax war ah dhankooda aaney ka soo saarin dagaalkan.

Magaalada ayaa laga dareemayaa saameynta dagaalka oo waxaa yar dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka dadweynaha waxaana shalay jiray guryo ay ku dhaceen madaafiicdii iyo hubkii kale ee la isku ridayay. Xog ay BBC-du heshay ayaa sheegaysa in ciidamada Ahlu sunna ay hadda joogaan deegaan lagu magacaabo Sangooy oo u dhow Dhuusamareeb sidoo kalana u dhow deegaanka Bohol oo ah halkii ay horey ugu sugnaayeen dagaallamayaasha Ahlu sunna,tan iyo markii laga saaray Guriceel.

Guddoomiyaha Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Geedaqorow ayaa warbaahinta u sheegay in magaalada laga saaray ciidankii soo weeraray ee Ahlu-Sunna, sidoo kale khasaaraha ka dhashay dagaalkii shalay ayuu sheegay in guddi gaar ah loo xir saari doono.Hay'addaha samafalka ayuu ugu baaqay guddoomiye Geedoqorow inay gacan siiyaan dadka ka cararay dagaallada ee haddana doonaya in ay dib u soo laabtaan.