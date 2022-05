Ruushka oo loogu awood sheegtay magaalo Ukraine ku taala

Saacad ka hor

Waddamada reer galbeedka ayaa sare u qaaday baaqooda ku aadan in Ruushka uu ku dhawaaqo xabad joojin dagaalka ka dhanka ah Ukraine.Wadahadal qaatay hal saac oo dhanka qadka taleefoonka ah oo uu la yeeshay Wasiirka Difaaca Ruushka Sergei Shoigu, Xoghayaha Difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayuu ku baaqay in si deg deg ah loogu dhawaaqo loona dhaqan geliyo xabad joojinta.

Vadim Shishimarin ayaa ka qaybgalay dhageysi horudhac ah oo ka dhacay Kiev. Hadii lagu helo dambiga lagu soo eedeeyay waxaa lagu xukumi doonaa xabsi daa'in.Ukraine ayaa sheegtay in ay agsoontahay kumannaan dambiyo dagaal ah oo ay suurtagal tahay in Ruushku uu ka gaystay gudaha Ukraine. Ruushka ayaa beeniyay eedaymaha la xiriira inuu dad rayad ah laayay hase yeeshee dowladdu kama aysan hadlin maxkamadeynta askarigooda.

Dacwad oogayaasha Ukraine ayaa sheegay in Mr. Shishimarin uu watay gaari la soo xaday isaga iyo askar kale oo ku suganaa waqooyi bari Ukarine markii uu la kulmay nin 62 jir ah oo baaskiil watay oo isticmaalayay taleefankiisa.Sida ay sheegeen dacwad oogayaasha, waxaa lagu amray inuu toogto qofka rayidka ah si looga ilaaliyo in uu sheego halka ay ku sugan yihiin askarta Ruushka.

Wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa sheegay in loo baahan yahay in dalka uu u diyaar garoobo weji cusub oo dheer oo dagaal, markaas oo ay tahay in laga fogaado khaladaadka tirada badan. Alexei Raznikov ayaa sheegay in Ukraine ay hadda haysato hub wanaagsan, oo uga yimid saaxiibada reer galbeedka iyo mid gudaha ah , ayna rajeynayaan in ay abaabulaan hal milyan oo muwaadiniin Ukraine ah si ay uga qayb qaataan dagaalka.