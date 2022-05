Baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya: Muuqaalka guud ee labada aqal

Doorashada labada aqal ee Baarlamaanka 11aad ee Jamhurriyada Federaalka ee Soomaaliya waxay bilaabatay bishi Luulyo 2020 illaa iyo hadda waxaa dhimman hal kursi kaliya oo laga leeyahay deegaan doorashada Hirshabeelle. Doorashadan dadban ayaa ah mid muddo dheer soo jiitamaysay, oo dalka galisay khataro waaweyn iyo buuq siyaasadeed. Jadwaladda ayaa is bedbedellayay waxaana dib u dhac weyn ku yimid filashada bulshada Soomaaliyeed iyo Beesha caalamka. Waxaa doorashada hareeyay eedaymo fara badan sida wax is daba marin,musuq, habraacyo aan la dhaqangelin iyo goobaha qaar in laisku afgaran waayay oo ay gaartay isku dhacyo hubeysan oo ay soo abaabuleen beelo saluugsan nidaamka doorashada. Tirada guud ee Xildhibaanada soo laabtay waxey ku dhowyihiin 100, waxaa dhinaca kale soo galay Xildhibaano cusub oo kor u dhaafaya 230.