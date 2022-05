Faah-faahin ka soo baxaysa toogasho dad badan ku dhinteen oo ka dhacday Mareykanka

Toban qof ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday gobolka New York ee dalka Maraykanka, waxaana hadda socoda baaritaanno la xiriira in falkaani uu ku salaysanyahay isir nacayb iyo in kale. Nin 18 jir ah ayaa la xiray ka dib markii uu is taagay goobta uu falku ka dhacay ee magaalada Buffalo. Booliisku ma sheegin magaciisa ninka ay qabteen.