Diyaar garowgii ugu dambeeyay ee doorashada oo hadda Muqdisho ka socda

Saacad ka hor

In ka badan 300 oo ka tirsan labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dooranaya madaxwewynaha,iyadoo la filayo in wareegayo kala duwan ay doorashadu qaadato maadaama musharrxiintu ay badanyihiin. Qaar ka mid ah musharxiinta ayaa saacadihii la soo dhaafay sheegay inay tanaasuleen halka qaarna ay sheegeen inay isaga hareen tartanka.

"Howsha ugu weyn ee aan magaalada Muqdisho u imaanay waa kormeerka doorashad,doorashadan in muddo ah ayaan sugaynay sanadkii 2020-ka ayaan hay'ad ahaan isku diyaarinay inaan doorashada Soomaaliya ka qayb qaadano innaga oo rabnay in aan ka soo bilowno markii ay dhacaysay doorashada xubnaha baarlamaanka,laakin qorshihii dib ayuu nooga dhacay aad ayaanna uga xunahay." ayuu yiri Cali Saciid Cali oo ka socda hay'ad lagu magacaabo Eastern Africa Standby Force (EASF) oo hoostagta Midawga Afrika.

Bulshada rayadka ah ee Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka muujinaya in doorashadu ay ku dhamaato si nabad ah ciddi ku soo baxdana ay degganaan kula wareegto xilika. Duniyo Maxamed Cali oo loo yaqaano Duniyo Carshaan, kana tirsan ururada bulshada rayadka ah ayaa BBC-da u sheegtay in dib u dhacyadii ku imaanayay doorashadaan ay xaalka murjiyeen markii hore hadase loo wada han-weynyahay sida wax ku socdaan."Rajadu boqlkiiba boqol way fiicantahay waxaan rajaynaynaa in ay guul ku dhamaato wax khayr qabana ay meeshaas ka soo baxaan." ayay tiri Duniyo.