Doorashada Soomaaliya: Arrimaha horyaalla madaxweyne Xasan Sheekh

36 Daqiiqadood ka hor

Waxaa doorashada u tartantay in ka badan 30 murashax uu ku haray wareeggii koowad iyo labaad ee codbixinta oo ahayd mid aad u adag.

Amniga iyo Dhismaha ciidan qaran

Madaxweynaha cusub waxaa horyaalla caqabaddan, waxaana laga doonayo in uu wax ka qabto amni darrada ka jirta dalka.

Madaxweynahan cusub waxaa hor taalla shaqadan si loo helo ciidamo qaran oo si buuxda ula wareego gacan ku heynta amniga Soomaaliya, taasoo waddada u xaarta in hawolgalka ATMIS la soo gabgabeeya.

Doorasho qof iyo cod ah

Wuxuu qorshaha ahaa in waxa ka dambeeya doorashada 2020-ka in Soomaaliya ay ku tallaabsato doorasho qof iyo cod ah, qorshahaas oo aan ilaa hadda suurtagelin maadama dalka ay ka jirto xaalad amni darro ah iyadoo adkaatay in la diiwaangeliyo codbixiyeyaasha xilli dhinacyada siyaasadda ay su'aal geliyeen suurtagalnimada arrintaas.