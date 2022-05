Afar waxyaabood oo aad ku ogaan karto inaad qof jeceshahay iyo in kale

Saacad ka hor

Mala garan karaa nooca jaceyl ee aad dareemeyso?

Marka ugu horreysa ee aad qof ka hesho, waxaad aalaaba dareentaa farxad iyo jahwareer is barbar socda.

Waxaa laga yaabaa inaad ka hesho qof aad hadda la kulantay, balse waxaad ogaaneysaa in aragtida aad ka qabtay ay is beddeshay, waxaa sidoo kale is beddelaya dareenkii aad u qaadday oo halkaas ku baaba'aya.