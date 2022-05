Nadaafadda: Sideed khaladaad nadaafad xumo oo jikadaada ka dhaca oo khatartooda leh

1. Digaagga oo lagu dhaqo meesha alaabta lagu dhaqo ee jikada

In hilibka iyo ukunta si fiican loo kariyo, ayaa sidoo kale walaac laga muujinayaa. Xaqiiqdii, kulka cuntada waa inuu gaaraa ugu yaraan darajada xaraaradda ee 70 ° C. Tani waa in la hubiyo in inta badan jeermiska uu ka dhintay cuntada.