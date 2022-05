Saynisyahankii 'sirti ugu weyneyd dunida' suuli tareen ku illaaway

Ujeedkiisuna ma ahayn in qofka suuliga ku jiro uu eego balse suuliga uu ninka kaga dambeeyey ayuu ku tuhmayey inuu bashkhadda sirta aadka u weyn xambaarsan uu uga soo tagay.

Maxaa dhacay?

Waa maxay waxa ku jiray warqad bamka hydrogen-ka?

Waxaa xilligaasi Mareykanka diyaar u ahaa dhowr nooc o ka mid ah hubka Niyuukilarka oo diyaar u ahaa in la isticmaalo.

Cabsi iyo Waalli

Carada Eisenbower

Dukumeentiga sirta ee bamka hydrogen-ka ayaa laga yaabaa inuu Wheeler habeenimadii Talaadada uu si un u ilduufay ayna dhici karto in lagu waayey dhismaha tareenka, shandadaha ama sariirta uu habeenkaa seexday.Laakiin markii madaxweynaha la doortay ee Eisenhower arrinta loo xilsaaray bil ka dib inuu ku dhawaaqo luminta dukumeentiga Golihiisa Amniga Qaranka, badankood waxay rumaysnaayeen inay sirdoonka midowgii Soofiyeed gacanta u galeen.

Aaway Dokumantigii?

Saraakiisha FBI-da ee ka soo jeeda bariga Maraykanka ayaa waraystay boqollaal qof waxayna dokumantiga istaanka tareennada iyaga magaalooyinka Washington dhan walba uga baxay.Baadhitaanku wuu dhammaaday, Eisenhower wuxuu billaabay inuu u jeesto arrimo kale oo muhiim ah, oo ay ugu muhiimsanayd isku daygii lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka Kuuriya.Daraasiin dukumeentiyo bamka hydrogen-ka ah ayaa laga yaabaa in maalin laga helo kaydadka Kremlin.Waxaa hubaal ah in toddoba bilood uun ka dib, Ogosto 1953, Midowgii Soofiyeeti waqooyi bari Kazakhstan uu ku tijaabiyey bamkiisa nooca Haydaroojin-ka.