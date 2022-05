Afar qodob oo lagu xusuusan doono Maxamed Cabdullaahi Farmaajo

Saacad ka hor

15-kii May doorasho dhacday ayaa xilka madaxweynenimada lagaga guuleystay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.

Inkasta oo uu xafiiska banaynayo maalmo kadib, haddane waxa uu ka tagay xusuuso badan oo qaarkood ay tahay in madaxweynaha badela uu xal ka gaaro, qaarkoodna ay noqon doonaan kuwa taariikhda ku astaysan. Qaar ka mid ah xusuusaha ayaa ah kuwa wanaagsan oo ay tahay in madaxweynaha cusub uu halkoodii kasii wadi doono.

Mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda

Ciidamada ayuu mushaarka ugu soo dhacaa taleefoonka gacanta, iyada oo la sameeyay nidaam suul-saar ah oo casri ah oo ay adagtahay in qofka laga qaldo mushaarkiisa.

Muddo Kororsi

Eryiddii Haysom

Bishii Janaayo sanadkii 2019-kii, dowladda Soomaaliya ayaa warqad in uu dalka ka baxa ah u jartay ergeygii Qaramada Midoobay Nicholas Haysom.

Waxaa Haysom lagu eedeeyay in uu farogalin qaawan ku sameeyay arrimaha gudaha ee Soomaaliya. "Mr Haysom wuxuu dhinac maray nidaamka iyo dhaqanka diblomaasiyadeed, wuxuu u dhaqmay sida inuu yahay madaxa ama maamulaha dowladda Soomaaliya. Marka wuxuu cay ku yahay dhaqanka UN-ta, wuxuuna gef weyn ka galay qaranka iyo madax-bannaanida Soomaaliya," ayuu yiri wasiir Axmed Ciise Cawad oo markaa ahaa wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya.

Warar mardambe warbaahinta kusoo baxay ayaa tibaaxayay in xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay uu seddex jeer taleefoon kula hadlay Farmaajo, balse uu ka diiday in uu ka noqdo go'aanka eryidda ergeyga.

Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud, oo markaa ahaa wasiirka arrimaha dibedda ayaa sheegay in Mr Mulongo uu "ku kacay dambiyo waaweyn, go'aanka dalka looga eryayna uu ahaa mid loo baahnaa in mar horeba la qaato".

Arrintan ayay Soomaalida si weyn ugu kala aragti duwanayd, dad badan ayaa u arkay tallaabo uu dhanka wanaagsan u qaaday madaxweynaha, ahaydna farriin uu u direy shisheeyaha in aysan soo farogashan arrimaha gudaha, balse kuwa kale ayaa tilmaamay in lagu xad gudbay qawaaniinta caalamiga ah, aysana jirin meel ay ku qorantahay in Ergey Qaramada Midoobay dal looga eryo.