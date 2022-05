NATO: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato gaashaanbuurta milatari ee ugu weyn dunida

Si kastaba ha ahaatee, Turkiga ayaa ka soo horjeeda in labada dal ay ku biiraan Gaashaanbuurta, iyagoo sheegay in labada dal ay taageeraan argagixisada ka soo horjeeda Turkiga.

Maxay tahay Nato?

Sidee Finland iyo Sweden ugu biiri karaan Nato?

Codsiga iyo ka mid noqoshada Nato waxay qaadan kartaa hal sano, dhammaan dalalka xubnaha ka ah waa inay ku heshiiyaan in waddan cusub uu ku soo biiri karo.

Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah xubnaha Nato, waa Turkigee, ayaa sheegay in ay diidi doonaan in Sweden ama Finland ay ka mid noqdaan xulafada.

Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa sheegay in labada dal ay gabaad siiyan xubno ka tirsan xisbiga shaqaalaha Kurdistan (PKK), oo ay u arkaan urur argagixiso.

Si kastaba ha ahaatee, Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in Finland iyo Sweden ay labaduba ku biiri doonaan, inkastoo Turkiga uu diidan yahay.

Maxay Nato ciidan ugu diri weyday Ukraine?

Wadammada Nato ayaa ka cabsi qaba in hadii ciidamadooda ay ka hortagaan ciidamada Ruushka ay taasi horseedi karto dagaal dhan walba ah oo dhex mara Ruushka iyo reer galbeedka.

Waa maxay sababta Ruushku uga soo horjeedo Nato?

Ruushka ayaa aaminsan in Nato ay ku soo xad gudubtay aagga ay ku leedahay saameynta siyaasadeed iyagoo aqbalaya xubno cusub oo ka imaanaya bariga Yurub - waxayna qirteen in Ukraine ay Nato ku soo biiri doonto.

Madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa aqbalay in dalkiisa uusan hadda ku biiri karin Nato, isagoo yiri: " Way caddahay in Ukraine aysan xubin ka ahayn Nato, waan fahamsanahay arrintan."