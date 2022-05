Caro ka dhalatay eey caafimaad qaba oo lala aasay qofkii lahaa oo dhintay

Saacad ka hor

Eey nool oo caafimaad qaba ayaa lala duugay qofkii lahaa oo ku dardaarmay in sidaas la yeelo marka ay dhimato sida ay tabinayso warbaahinta Maraykanka.

Eeygan oo lagu magacaabo Emma oo dhedig ah ayaa la sheegay in foorno la galiyay oo lala gubey maydka islaantii lahayd, kadibna dambaskooda la wada aasay.

Shaqaalaha goob xayawaanka lagu xanaaneeyo oo ku taala gobolka Virginia ayaa aad isugu dayay in ay is hortaagaan arrintan, balse eheladii haweenayda dhimatay ayaa ku adkaystay in la fuliyo dardaarankeedii.