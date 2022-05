Dagaalka Ukraine: Sheekada halka nin ee keligii ku dhex muddaharadaya dalka Ruushka

12 Daqiiqadood ka hor

"Waxaan u maleynayay in tani ay tahay hab wanaagsan oo lagu helo macluumaadka halkas ka jira," Dmitry ayaa BBC-da u sheegay.

"Sababtoo ah dhowrkii toddobaad ee ugu horreeyay dagaalkan, dadkeennu ma garaneyn waxa dhacaya, waxay u maleeyeen in nooc ka mid ah howlgal gaar ah oo lagu doonayay in dadka balwadda leh looga saaro dowladda Ukraine, ma aysan ogeyn in Ruushku uu duqeynayo Ukrain iyo magaalooyinkeda."