Frank Gardner: Wariye BBC ka tirsan oo diyaarad looga dhex tagay

Saacad ka hor

Weriyaha BBC-da ee arrimaha ammaanka Frank Gardner ayaa isaga oo careysan bartiisa Twitter-ka so dhigay qoraal uu ku sheegay in looga dhex tagay diyaarad gudaha diyaaradaha caalamiga ah ee Heathrow ee ku yaalla London.

Frank oo lugaha naafo ka ah ayaa sheegay in shaqaalaha diyaaradda ay ku guul dareysteen inay u keenaan baaskiilka ay adeegsadaan dadka naafada ah si uu diyaaradda uga dego.

Dad badan oo naafa oo adeegsada baaskiilka ayaa BBC u sheegay in dhibaato noocan ay la kulmeen.

Waxaana markii loo keenay baaskiilka loogu talagalay dadka naafada ah inkasta uu diiday in uu adeegsado maadama uu codsaday in loo keeno qalabka socodka ka caawinayay ee uu sitay, waxaana markii xaaladda faraha lasoo galay mas'uuliyiinta diyaaradda oo amar ku bixiyay in la siiyo qalabkiisa si uu diyaaradda uga dego ninkan lagu magacaabo Ben Furner.