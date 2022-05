Xasan Sayyad Khodayi: Saddex arrimood oo ku saabsan sarkaal sare oo lagu dilay Tehran

Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa shaacisay in sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada kacaanka Iiraan "lagu dilay" magaalada caasimadda ah ee Tehran kaddib markii ay weerar la beegsadeen labo nin oo hubaysan. Dhacdooyinka noocan ah ayaa si dhif ah uga dhaca dalkaas.

Wararka ayaa sheegaya in labo nin oo mooto saaran ay toogasho ku dileen Kornayl Xasan Sayyad Khodayi, xilli uu ku jiray gaarigiisa oo yaalla afaafka hore ee girigiisa magaalada Tehran.

Shan xabbadood

Taliska Ciidamada Kacaanka Iiraan ayaa bayaan ay boggooda internet-ka soo dhigeen ku sheegay in Khodaei lagu dilay weerar gaadmo ah oo ay fuliyeen labo nin oo ku beegsaday waddada Mujahideen Islam ee hor marta gurigiisa.

Wakaaladda Wararka rasmiga ah ee Iiraan ayaa tebisay in Khodaei uu ku geeriyooday rasaas shan xabadood ah oo lagu dhuftay xilli uu gurigiisa ku laabanayay abaare 4pm galabnimo ee waqtoga maxalliga ah.

Kacaanka ayaa sheegay in ay bilaabeen baaritaan lagu ogaanayo "cidda gardarrada samaysay" Wakaaladda Wararka ee Fars-na waxay tebisay in dacwad oogaha guud uu booqday goobta uu dilka ka dhacay, uuna amar ku bixiyay "in si deg deg ah loo aqoonsado loona soo xiro dadkii ka dambeeyay fal dambiyeedkaas".