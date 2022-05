Vladimir Putin: Xog ku saabsan Madaxweynaha Ruushka oo isku day dil ka badbaaday

Saacad ka hor

Qaar ka mid ah warbaahinta caalamiga ah oo ay ka mid yihiin telefishinka NDTV iyo Wargayska New York Post ayaa maanta shaaciyay warkan oo ay kasoo xigteen wargayska Ukrainska Pravda ee laga leeyahay Ukraine.

Janaraal Kyrylo Budanov, oo ah madaxa sirdoonka dhinaca gaashaandhigga ee Ukraine, ayaa dibadda u soo saaray xogta ku saabsan iskudayga lagu dili rabay Putin ee "dhicisoobay". Falkaas ayuu sheegay in uu ka dhacay gobolka Caucasus.

Maxay tahay xogta uu bixiyay sarkaalka ka tirsan sirdoonka?

"Waxaa jiray isku day lagu doonayay in lagu dilo Putin... Xitaa waa la weeraray, sida la sheegay, waxaana sheegay wakiillada Caucasus, muddo fogna ma aha," ayuu yiri Mr Budanov oo uu soo xigtay wargayska fadhigiisu yahay Ukraine.

Wargayska Ukrainska Pravda ayaa sheegay in wareysiga Mr Budanov oo dhammaystiran lasii dayn doono maanta oo talaado ah.

Sheegashadan wali ma aysan xaqiijinin ilo wareedyo madax bannaan, hase yeeshee warkan waxa uu kusoo aaday dhowr isbuuc kaddib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Mr Putin lagu sameeyay qalliin si looga saaro saliid uur ku jirtiisa.

Waxaa jiray warar kale oo laga soo xigtay ganacsade maalqabeen ah oo saaxiib dhow la ah Putin, kaasoo sheegay in "Putin uu aad ula xanuunsan yahay kansarka dhiigga".

Horaantii bishan May, Mr Budanov oo waraysi siiyay telefishinka Sky News, ayaa sheegay in dagaalka Ukraine uu waji cusub yeelan doono bartamaha bisha August, uuna dhammaan doono ilaa dabayaaqada sanadkan, taasoo horseedi doonta in uu isbaddalo maamulka Ruushka.