FBI: Ninka Ciraaqiga ah ee khaarijin rabay George W Bush'

Saacad ka hor

Mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in mid ka mid ah taageerayaasha ururka Daacish inuu qorsheynayay inuu dilo madaxweynihii hore ee Mareykanka George W Bush, balse shirqoolkaasi ay ogaatay FBI-da.

FBI-da ayaa ku andacoonaysa in Shihaab uu u sheegay ilo sir ah oo lagu kalsoon yahay, inuu ka tirsan yahay koox loo yaqaan Al-Raciid oo Carabi marka lagu macneeyo noqoneyso 'Onkod' fadhigeeduna yahay dalka Qatar.

Shihaab waxaa lagu soo eedeeyey aqoonsiga booliska oo been abuur ah inuu isticmaalayey si uu xadka Mexico uu uga soo tahriibiyo maleeshiyaad ka tirsan Daacish oo howlgalka dilka madaxweynaha fulin lahaa, howlgalka kaddibna uu ugu fududeeya iney Mareykanka ka baxsadaan.

Shihaab ayaa la sheegay in uu ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay uu u sheegay inuu rajaynayo in uu u adeegsado dadka wax tahriibiya si uu xubna ka tirsan Daacish uu u soo geliyo Maraykanka, inkasta oo aan lagu eedayn in uu xubin ka yahay kooxdaasi argagixisada ah.