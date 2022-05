Somaliland iyo Taiwan: Muxuu yahay heshiiska ay kala saxiixdeen?

21 Daqiiqadood ka hor

Heshiiska laba geesoodka ee ay Somaliland iyo Taiwan wada galeen ayaa ah mid lagu tirakoobayo xaddiga macdanta iyo shidaalka ah ee ku jira Somaliland, in la dhiso bangi lagu kaydiyo macluumaadka macdanta iyo caawimooyin kale oo ay Taiwan ka siinayso Somaliland ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah.

"Labada dowladood waxay ku heshiiyeen in la oggaado macdanta ku jirta Jamhuuriyadda Somaliland nooceeda, caddadkeeda, meelaha ay ku jirto iyo qiimaha ay lacag ahaan ku fadhido. In la inoo sameeyo bangi macluumaadka iyo xogta macdanta iyo tamarta aan ku kaydino oo casri ah ama digital ah" ayaa lagu yidhi qoraal uu baahiyay wakiilka Somaliland ee Taiwan Maxamed Xaaji.

Waxaa kale oo ay labada dhinac ku heshiiyeen in Somaliland loo fududeeyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah iyo in la wajaho caqabad kasta oo ka hor imanaysa, iyo in kor loo qaado oo la taageero sidii Somaliland uga faa'iidaysan lahayd macdanta iyo shidaalka.