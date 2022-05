Salma iyo Latesh: Gabadhii uu la haasaawi jiray oo nin kale guursatay ayuu bambo hadiyad uga dhigay

38 Daqiiqadood ka hor

"Rajesh waxa uu gabadheyda curadda ah ku khiyaanayay jacayl been ah muddo toddobo sano ah. Waxa uu horay u dhalay gabar, balse ma uusan guursanin gabadheyda. Gabadheyda yar ayuu usoo dhiibay boombale ay ku dhex jirto bambo," ayuu yiri.

Aabahan waxa uu sheegay in falka naxdinta leh uu dhacay maalintii ku xigtay maalinta uu arooska dhacay, markaasoo la furfurayay hadiyadaha.

Boombalaha ay bambada ku qarsanayd waxa uu ku dhex jiray hadiyadaha la furayay, markii uu qarxayna wuxuu sababay in ninkii caruuska ahaa ay labada indhood ka dhacaan, dhaawac culusna waxa uu ka gaaray gacanta.

Waxa uu sheegay in guud ahaan qoyskiisa ay aad ugu faraxsanaayeen in xafladda arooska la dhammastiro. Balse maalintii ku xigtay arooska waxaa usoo hoyatay musiibo kaddib markii ay Salmo telefoon usoo dirtay una sheegtay "in uu ninkeeda Latesh dhaawac culus kasoo gaaray qarax".