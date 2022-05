Turkiga: Ninka Turkiga ee jallaatada iibiya iyo gabdhaha Soomaalida ah ee u niikiyay

Waa kuma ninkani?

Cilgin Dondurmaci waa shakhsi caan ka ah warbaahinta bulshada, kaas oo lagu yaqaan qoob ka ciyaarka heesaha iyo jallaatada macaan ee lagu iibiiyo Hatay Antalya, Turkiga. Si isaga u gaar ah ayuuna u soo bandhigaa ganacsigiisa iyo macaamiisha faraxsan ee agtiisa ku ciyaaraya taas oo keentay in meelo badan oo adduunka ah laga barto.

Waxaa la sheegaa in 2005-tii u bilaabay ganacsigiisa uu ku iibiyo jallaatada, isaga oo dadka tirada badan ku soo jiitay dabeecaddiisa furfuran iyo goobtiisa isu beddesha goob farxadeed oo lagu ciyaaro.

Heesta "Kalbimsin" oo ah heesta ay had iyo jeer dadku ku ciyaaraan waxaa qaadaya Çılgın laftiisa, waxaana ku daawaday bartiisa Youtube-ka dad kor u dhaafaya 25 milyan.

Maxaa dhaliyey hadal haynta Soomaalida dhexdeeda?

Dadka qaar ayaa ku doodayey in dhaqan xumo ay tahay in inan Soomaaliyeed goob fagaare nin ajnabi ah sidan ula ciyaarto. Waxaana dadkaa ka mid ah fannaan digriyow oo bartiisa Baraha Bulshada ku sheegay in "Gabadhaha Soomaalida ee laamiyada Turkiga niikada la taagan jallaato darteed miyaa? Sidaasi si ma ahan ee ha laysu dhaamo hablow," ayuu bartiisa Facebook ku baahiyey Digriyow Cabdi.