Guurka & Islaamka: Dood ka taagan macnaha Aayadda guursiga xaasaska badan

21 Daqiiqadood ka hor

Mid ka mid ah barafasoorrada jaamacadda Azhar ayaa sheegay hadal muran badan dhaliyay oo ku saabsan guursiga xaasas badan iyo waxa ay shareecadu ka qabto. Barafasoorka oo dhiga fiqiga ayaa hadalkiisa wuxuu sababay caro iyo jawaab-celinno la isla qaaday baraha bulshada iyo bayaan in ay jaamacaddu ka soo saarto. Haddaba maxay arrintu ku saabsan tahay?

Muxuu yiri Dr. Kariima?

Wuxuu hadalkiisa ku sii daray "in xaaska koowaad oggolaanshaheeda, ka hor inta aanu guursan midda labaad aan lagu xusin shareecada Islaamka."

Faahfaahinta Oggolaanshaha Guurka xaasas badan

BBC ayaa si ay arrinta u kala caddeyso isku dayday in ay la hadasho Dr. Axmed Kariima. Wuxuu sheegay in arrinta uu ka hadlay ay saxaafadda ku degdegtay iyadoo aan si fiican u fahmin.

Wuxuu yiri: "Ugu horreyntii, kama hadlin in la guursado xaasas badan, "ma jirto rabitaan ama cabsi", laakiin waxaa la i weydiiyay … ka warran haddii uu ninku u socdaalo arrimo cilmi ama diblomaasiyadeed dhowr sano? Wuxuu u baahday inuu mar labaad guursado, xaaskiisa ayuuna la soo xiriiray. Markaas ayaan ku jawaabay haddii uu guursado, waxaana u soo jeedinayaa xaaska koowaad in aysan diidin."

Wuxuu ku taliyay in ay wanaagsan tahay ninku inuu dib ugu safro halka ay joogto xaaskiisa afartii biloodba mar.

Dr. Kariima ayaa wax uu ugu yeeray "Ururrada haweenka ee leh ujeeddooyinka gaarka ah e ka dhanka ah diinta" in ay ka dambeeyaan weerarrada lagu soo qaaday.

Jawaabta 'Codka Al-Azhar'

Hase yeeshee, saacado kaddib hadalka Kariima, wargeyska 'Codka Al-Azhar' ee ay leedahay jaamacadda Azhar ayaa boggiisa Facebook u daabacay hadallo uu horay jeediyay Dr. Axmed Dayib, oo ah Sheekha Al-Azhar, oo ku saabsan guurka iyo arrinta xaasaska badan, kaas oo uu ku yiri in "hal xaas ayaa ku filan [ninka]."

Dr. Axmed Dayib ayaa xaqiijiyay in ninka Muslimka ah uusan xor u ahayn xitaa guursiga xaaska koowaad, ayna tahay arrin xaddidan oo shuruudo ay ku xiran yihiin. "Way qaldan yihiin kuwa yiraahda Islaamka asalka ah waa guursiga xaasas badan, arrintuna waxay markhaati ka tahay caddaalad-darrada haweenka iyo carruurta marar badan."

Sheekha Al-Azhar waxa uu Muslimiinta kula taliyay in ay dib u akhriyaan Aayadda ka hadleysa guursiga xaasaska badan oo dhamaystiran, ayna u fiirsadaan billow iyo dhamaad. Isagoo carrabka ku adkeeyay "in guursiga xaaas badan uu ninku xaq u leeyahay, balse uu yahay "xaq xaddidan".

Wuxuu tilmaamay in guursiga haween badan uu yahay arrin ku xiran caddaalad, haddii la waayana uu xaaraan noqonayo, isagoo tusaale u soo qaatay aayadda qeybteeda: "Haddii aad ka cabsataan in aad caddaalad sameyn wayso, mid keliya [ayaad guursan kartaa]."

Sharciga iyo guursiga xaaska labaad

Bayaan gaar ah oo arritan uu uga hadlayo ayuu BBC-da siiyay Dr. Cabbaas Shoman, oo ah kormeeraha Guddiga Fatwada ee Al-Azhar. Wuxuu sheegay in guursiga xaas labaad ama xaasas inuu xalaal yahay, cid diidi kartana aysan jirin, ayna tahay arrin uu caddeeyay Qur'aanka.

"Laakiin guurkan sharciga ah waa in la fahmo qaabkiisa saxda ah," ayuu yiri. "Dadka intiisa badan duruuftooda darteed uma bannaana inay oori kale guursadaan wakhtigan aynu joogno. Ninka ku dhibtoon gudashada xaqa hal naag, sidee buu u guursadaa mid labaad, saddexaad, ama afraad?"

Falcelinta Baraha Bulshada ee internetka

Kooxda taageertay Kariima waxay aaminsan yihiin in "guurka labaad uu yahay mid bannaan oo aanu shaki ku jirin oo xurmo leh."

Qaar ayaa ku raacay oo sheegay in ay tahay arrin "cilmi ah ee aanay ahayn aragti."

Halka tiro aad u badan oo qoraallo soo dhigay Twitter-ka ay caro ka muujiyeen, iyaga oo ku doodaya in soo-jeedinta ah in xaasaska ay raggooda ku caawiyaan in ay mar kale guursadaan ay tahay cadaalad-darro weyn iyo oo aan u qalmin haweenka.