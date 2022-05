Khilaaf hor leh: Bilyaneerkii caanka ahaa Elon Musk iyo Twitter oo madaxa iskula jira

Saacad ka hor

Dacwadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mr Musk uu ka faa'ideystay dhaqaale ahaan dib u dhigidda shaacinta saamiga weyn ee uu ku leeyahay Twitter-ka, iyo qorshihiisa ah inuu xubin ka noqdo guddiga shirkadda.

Waxa ay sidoo kale sheegeen in dhowr qoraal oo uu soo dhigay Mr Musk, oo ah qofka sida joogta ah u isticmaala Twitterka oo leh in ka badan 95m oo taageere o kaga xidhan halkaa ay ahaayeen "marin habaabin".

Tan waxaa ka mid ahaa qoraal uu Mr Musk ku sheegay in dalabkiisa la wareegida shirkadda baraha bulshada uu hakad ku jiro, sababtoo ah shakiga uu ka qabo tirada xisaabaadka been abuurka ah ee goobta.

qoraalka uu soo qorayn 13-kii May ayaa ahaa "mid ka dhignaa dadaal lagu doonayo in lagu maamulo suuqyada Twitter-ka xilli uu sii ogaa xisaabaadka been abuurka ah," ayaa lagu yidhi dacwaddan.