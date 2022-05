Mareykanka: 6 arrimood oo la yaab leh oo laga ogaaday wiilkii toogashada ku dilay 21 qof

Ninkii hubaysnaa ee 18 jir ahaa oo la sheegay in uu toogasho ku dilay 19 carruur ah oo iskuullay ah iyo laba qof oo waaweyn oo ku sugnaa dugsi hoose oo ku yaalla Texas ayaa si qarsoodi ah farriin ugu diray qof kale isga oo yiri "Waan ku dhowahay" saacado ka hor inta uusan rasaas ku furin carruurta.

Wuxuu baraha bulshada ku baahiyay sawirro hub

Gabadh ku soo gasha barta Instagram magaca @epnupues oo uu sawirradan ku soo taag-gareeyay ayaa sheegtay in aysan ogeyn ilaa iyo iminka sawirrada qoryaha iyo waxyaabaha kale ee uu magaceeda ku xusay ama ku taag-gareeyay.

Qoriga uu dadka ku laayay waxaa uu u iibsaday si sharci ah

Ramos ayaa qorigan oo ah nooca darandooriga u dhaca iibsaday 17-kii bishan May wax yar uun kaddib markii uu u dabaaldagay sanadguuradii 18-aad ee ka soo wareegatay dhalashadiisa.

Sida uu qoray wargeyska New York Times, qoriga ayaa waxaa uu ka iibsaday Oasis Outback, oo ku yaalla waddada Uvalde.

Ramos ayaa fuliyay toogashada kaddib muran dhexmaray isaga ayeeydii

Wiilkan 18 jirka ahaa ayaa la sheegay in muran uu dhexmaray isaga iyo ayeeydii ka hor toogashada.

Waxay isaga iyo ayeeydii ku murmeen in uu ku guuldarreystay in uu ka qalinjabiyo dugsiga sare.

Mid ka mid ah wargeysyada ayaa ka soo xigtay Eduardo Trinidad, oo daris la ah, in Ramos uu xabbad ku dhuftay ayeeydii isla markaana inta uu gaariga galay uu si xawaaro ah u kaxeeyay.

Markii dambe oo lala xiriiray ayuu Eduardo sheegay in uusan toos u maqlayn muranka labada dhinac.

Ramos ayeeydii ayaa la sheegay in iminka ay xaalad halis ah ku sugan tahay.

Ramos awoowgii oo sheegay in uusan waxba ka ogay in uu qori soo iibsaday

Ronaldo Reyes, oo 72 jir ah, isla markaana awoowe u ah Ramos ayaa u sheegay warbaahinta ABC News in uusan ka warqabin in wiilka uu awoowga u yahay uu soo iibsaday qori iyo in guriga uu u yaallay intaba.