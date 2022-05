Shaah ma daare : 64 jir aan afartan sano oo Cimrigiisa ah shaah afka saarin

"ma ihi dadka aalaaba qaata kaniiniyada xauun baabi'yaha ah oo markaan madax xanuun dareemo waan yara seexdaa galabtaa intaan xaafada ku soo laabtay ayaa seexo is idhi waan gami' waayay waxaan u maleeyay in maadaamada magaaladu kaneeco badneed in Malaariyo i hayso abaaraha sagaalkii fiidnimo ayaan u qasday in aado isbitaalkii weynaa ee Mombaasa markaan ku dhawahay ayaa arkay muqaaxi shaah oo hindi lahayd waan ku leexday intii aan sii socday baan is la sii tashaday waxaan is idhi hadii waxa ku hayo uu shaah yahay dhimataye maxaad ka nooshahay hadii uu noqda waxan shaah waa in uu noqdaa koobkii kuugu danbeeyay markaan koobkii cabay ayaa waxaa iga soo booday dhidid oo aan dareemay caafimaad saas ayaana shaah isku deynay" ayuu yidhi Injineer Cabdulqaadir Cabdulaahi Bureyda.