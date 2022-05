Narendra Modi: Ra'iisul Wasaaraha Hindiya oo lagu haysto weerarka boqor Muslim ah oo dhintay 300 sano ka hor

Saacad ka hor

Taariikhda boqortooyadiisa

Waxaa kale oo lagu tilmaamay in uu necbaan jiray muusikada iyo farshaxanka kale, waxa uuna amar ku bixiyay in la burburiyo macbadyo badan oo ay lahaayeen Hinduuga.

Olole nacayb ah

Arrimahan oo dhan waxay dhaceen boqollaal sano ka hor balse waxaa cajiib ah in hadda uu soo cusboonaaday olole nacayb ah oo loo qabo boqorkaas. Waa marxalad lama filaan ku noqotay dad badan.

Weeraridda nin dhintay 300 oo sano ka hor

Haweeneyda Taariikh yahanka ah ee lagu magacaabo Audrey Troschke ayaa su'aashaas uga jawaabtay qoraallo isdaba joog ah oo ay soo dhigay barteeda Twitter-ka, iyadoo sheegtay in hoggaamiyeyaasha Hinduuga ay aaminsan yihiin in "Muslimiintu ay dadka Hinduuga ah maxkamadeynayeen muddo boqollaal sano ah, sidaas darteedna ay mudan yihiin in iyagana maanta loo maxkamadeeyo waxyaabihii dhacay waqti hore."