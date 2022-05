Safiirka Ruushka ee Britain: Ruushka ma adeegsan doono hubka Nukliyeerka 'Taatikada ah'

29 Maajo 2022, 09:37 EAT

Safiirka Ruushka u fadhiya Britain ayaa BBC u sheegay in aanu rumeysneyn in dalkiisa uu adeegsan doono hubka Nukliyeerka ee 'Taatikada ah' xilli uu socdo dagaalka Ukraine.

Andrei Kelin ayaa sheegay in marka loo eego qawaaniinta u yaalla militariga Ruushka, hubkan oo kale aan loo isticmaali karin iskahorimaadyadan noocan oo kale ah.

Wuxuu intaa ku daray in hubkan la adeegsan karo oo kaliya ah marka halis la geliyo jiritaanka dawladda.

Putin wuxuu ku eedeeyay dalalka reer galbeedka iyo isbaheysiga Nato inay wadaan tallaabooyin daandaansi ah, Laakiin Xoghayaha gaashaandhigga ee UK Ben Wallace ayaa ku tilmaamay hadalkaas isku day lagu doonayo in dadka looga jeediyo waxa ka socda Ukraine.

Safiirka wuxuu sidoo kale beeniyay in ciidamada Ruushka ay duqeeyeen goobaha ay ku nool yihiin dadka rayidka ah, wuxuuna sheegay in eedeymaha dambiyada dagaal ee ka dhacay magaalada Bucha ay ahaayeen "kuwa been ah".