Aqalka Congress-ka oo aad loo soo buux dhaafiyay oo ku yaalla Capitol Hill waxaa ku sugnaa madaxweynihii 33-aad ee Maraykanka, Harry Truman, oo 62 jir ahaa xilliggaas wuxuu qabay awkilyaalihiisa, isaga oo xiran dhar isku jooga ah ayaa wuxuu furay eylkiisii ​​madoobaa ahaa ee uu jeclaa in uu wax ka akhriyo marka uu khudbadaha jeedinayo.

Wuxuu xilliggaas dadka u sheegay, "Halista maanta dunidan ka jirta waa in wax laga qabto ka hor kulanka wadajirka ah ee Congress-ka. Siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga qaranka dalkan ayaa ku lug leh arrimahaas. "

Waxay ahayd 12-kii bishii March sanadkii 1947, waxaana xilliggaas abuurmay in guul laga gaaray amniga qaranka Mareykanka kadib guushii ay ka gaareen Hitler.

Waxay u muuqatay in madaxweynaha uu diray digniin.

Maxaa isbaddalay?

Hogaamiyihii Midowgii Soofiyeet Stalin waxa uu rabay in tallaabadaas la qaado 1942, waxaana hubaal ah in aanay dhicin ilaa 1944kii.

Fikraddii domino

Markii uu dagaalka dhammaaday, mudnaanta siyaasad-dejiyeyaasha Maraykanku waxay ahayd in la hubiyo in cadowgu uusan waligiis uusan iska wareejin doonin maamulka kheyraadka Yurub iyo Asia.

"Cabsida ugu weyn ee jirtay sanadihii 1946 iyo 1947 ma ahayn in hoggaamiyihii USSR Stalin uu qaado gardaro millatari," sida uu sharraxayo Leffler.

Intaa waxaa dheer, shuuciyadu waxay dagaal sokeeye ka wadeen Shiinaha, rajada guushooda waxay ka dhigneyd in Stalin uu soo bandhigi karay saameyntiisa Bariga Aasiya oo dhan.

Dagaalka afka

Bishii February sanadkii 1946, Stalin oo ku sugnaa Moscow wuxuu jeediyay khudbaddiisii ugu horreysay kadib dagaalka, wuxuu walaac ka muujiyay in dagaal hor leh uu socdo kaas uu dhex qarsoon waxa uu ku tilmaamay nidaamka suuq xorta ahaa.

Wuxuu ku dhawaaqay in masiibo laga dhaxli doono arrinta isla markaana aysan jirin cid dal ka hor istaagi karto in uu gaaro go'aan nabad ah oo isku duwan.

Sidaa darteed, USSR waa any isticmaashaa kheyraadkeeda iyo awooddeeda sanadaha soo socda si ay u horumariso warshadaha aasaasiga ah.

Farrintii la isugu diray Telegram

Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo u qaabilsan arrimaha dibadda, ayaa safaaradeeda Moscow ka codsatay in sharraxaad ka bixiso damaca Midowgii Soofiyeeti uu ku doonayay ballaarinta danaha caalamiga ah.

Farrintii Novikov

Sida ay reer galbeedka isku dayayeen in ay sawir cad ka helaan ujeedada Soofiyeedka xilliggaas, Soofiyeedku waxa ay isku dayayeen in ay fahmaan waxa ay samaynayaan xulafadoodii hore.

Waxa uu ka digay in Mareykanka uu ka soo baxayo dagaalkii labaad ee Adduunka isagoo leh awood dhaqaale isla markaana gacant ku hayay adduunka.

Aaminaad

"Waxaan aaminsanahay in aan caawino dadka xorta ah si ay aayahooda uga fikiraan."

"Waxaan aaminsanahay in taageeradayadu ay noqoto mid dhaqaale iyo mid maaliyadeed, taas oo lagama maarmaan u ah xasilooni dhaqaale iyo mid siyaasadeedba."

Labada Aqal ee baarlamaanka ayaa 22 May 1947 hindise sharciyeed ku aadan arrintaas, madaxweynihii Mareykanka , Truman ayaa qalinka ku duugay sharciga kaas oo dhigayay 'in aan la aqbali doonin in shuuciyadda aysan wax guul ah gaarin