Cuntada saboolku ay soo saaraan ee madaxweynuhu uu cuno

32 Daqiiqadood ka hor

Mid ka mid ah tixanaha sheekooyinka ay BBC-da la soo wadaagatay haweenay wariye ah oo u dhalatay dalka ,Ghana laguna magacaabo Elizabeth Ohene ayaa diiradda saaraysa baaqii madaxweynaha Ugandha Yoweri Museveni ee ahaa in dadku ay cunaan Moxogga xilli qiimaha sarreenku sare u kacay qaybo ka mid ah dunida .

Geedka kale ee caanka ah waa yam ama mooc ka mid ah Moxogga ,kaasi oo qoraa u dhashay dalka Nigeria, laguna magacaabo which Chinua Achebe uu ku tilmaamaay "boqorka dalagyada".

Madaxweynaha Ugandha Yoweri Museveni ayaa xusay in dadka dalkiisa uu ku boorinayo inay u soo jeestaan isticmaalka Moxogga si looga hortago dhibaatada sare u kaca qiimaha Sarreenta oo hadda laga dareemayo meelo badan oo ka mid ah caalamka.

Wasiirka maaliyadda ee dalka Chana oo soo hadal qaaday sheekooyin taariikhi ah oo dhacay 1960-meeyadii, ayaa isku dayay in uu qiil uga dhigo kordhin la soo jeediyay oo la xiriirta cashuuraha isaga oo leh masaakiinta ma saamayn doonto sababtoo ah waxay cunaan Gari - bur caano ah oo caan ah oo laga sameeyo Moxogga warshadaysan.

Xiligaas uu tusaalaha u soo qaatay cuntada Gari waxa ay caan ku ahaa dadka danyarta ah,waxana uu wasiirku ka dhawaajiyay in haddii aad ku darto biyo nus koob ah ay barakoobi doonto si ay ugu filnaato ilaa saddex qofood. Balse xlligaas waxay ahayd cunto raqiis ah marka hadda la bar-bardhigo.

Sanado kadib wasiir dowle ka tirsan dowladda Chana oo ka hadlayay kororarka qiimaha cuntada ayaa sheegay in dadlku mar walba ay cuni karaan cuntada kokonte, oo ah nooc ka mid ah Moxogga oo la shiiday ama la' tumay kaas oo ka qarash yar bariiska iyo baasatada dibadda laga keeno. Kokontaha oo ah daqiiq laga sameeyo Moxogga waxaa isana inta badan cuna oo isticmaala dadka danyarta ah.

Gabadha wariyaha ah ee warbixintaan qortay ayaa sheegtay in aysan garaneyn in cuntada Moxogga ay tahay mid ku suntan oo gaar u ah dadka saboolka ah ee dalka Ugandha blase gudaha Ghana, waxay sheegtay in dadku howlo badan ayay ka soo mareen arrintaan.