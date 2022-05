UK visa: Ingiriiska oo fursad siinaysa ardayda ka soo qalinjebiyay jaamacadaha qaar

12 Daqiiqadood ka hor

War kasoo baxay dowladda Ingiriiska ayaa lagu sheegay in barnaamijka ay fiisaha ku heli karaan 'dadka ay suurtagalka tahay inay heer sare iyo horumar gaaraan'. Wuxuu furmayaa maanta oo Isniin ah. Ujeedku waa in lagu soo jiito 'dadka ugu fiican uguna firfircoon', iyadoo looga faa'ideysnayo in lala qabsado billowga nolosha shaqaalennimo ee ardaydaas.